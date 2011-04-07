Мужчина задушил любовницу и изнасиловал ее дочь

В Роменском районе Сумской области милиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в убийстве 39-летней женщины и изнасиловании ее 17-летней дочери.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, мужчина по приглашению женщины пришел к ней домой «выпить пива». Между любовниками возникла ссора, в результате которой мужчина схватил женщину за шею и задушил. Потом он изнасиловал 17-летнюю дочь хозяйки дома, и ушел домой.

Теперь подозреваемый находится в следственном изоляторе. Против него возбуждено уголовное дело по статье 115 (убийство), ст. 152 и ст. 153 (изнасилование несовершеннолетней неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.