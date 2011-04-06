В Киеве - разбойное нападение на обменник

В Киеве сегодня в 09.35 человек в маске и камуфляжной форме совершил разбойное нападение на пункт обмена валют на ул. Ш.Руставели, 17.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

После этого грабитель исчез на автомобиле ДЭУ-Ланос белого цвета, номерной знак 434-48 КТ.

В Киеве введен план «Перехват».

Столичная ГАИ обращается к свидетелям происшествия с просьбой предоставить информацию на телефон горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно).