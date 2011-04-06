В Киеве - разбойное нападение на обменник
11:27, 06 апреля 2011Общество
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Введен план «Перехват»
В Киеве сегодня в 09.35 человек в маске и камуфляжной форме совершил разбойное нападение на пункт обмена валют на ул. Ш.Руставели, 17.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.
После этого грабитель исчез на автомобиле ДЭУ-Ланос белого цвета, номерной знак 434-48 КТ.
В Киеве введен план «Перехват».
Столичная ГАИ обращается к свидетелям происшествия с просьбой предоставить информацию на телефон горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно).
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