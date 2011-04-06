Советник Бузека: обеспокоенность по поводу Украины растет

«В последние полгода в структурах Европейского Союза, особенно - в Европейском Парламенте, возросла озабоченность по поводу увеличивающегося количества проблем, связанных с демократическими процессами в Украине. Прежде всего - свободой слова, свободой самовыражения, функционирования демократических институций в Украине». Об этом заявил дипломатический советник главы Европарламента Ежи БУЗЕКА Арнольдас ПРАНЦКЕВИЧУС в эксклюзивном интервью Lb.ua.

«Такая озабоченность нарастает. Поэтому мы стараемся обсудить вопрос с Украиной – открыто и честно – как с партнером», - отметил он.

А.ПРАНЦКЕВИЧУС также добавил: «Господин Е.БУЗЕК – один из лучших друзей Украины в Брюсселе, он хорошо знает внутренние проблемы вашей страны, ему небезразлично ее будущее. И, как друг, он указывает на возникающие сложности загодя, с целью предупредить их, пока ситуация не усугубилась. Власти Украины могли бы относиться к этому как к дружескому совету – больше внимания уделять проблемным участкам».

«В любом случае, мы ожидаем, что украинские власти останутся верными принципам демократии, соблюдения прав человека и верховенства права. Последнее особенно актуально. Здесь, в Европейском парламенте, многим важно убедиться: принцип верховенства права в Украине не применяется выборочно и по политическим мотивам», - сказал А.ПРАНЦКЕВИЧУС.

В этой связи он, кроме прочего, подчеркнул: «ЕС воздерживается от комментариев по конкретным делам, включая дело бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, но мы будем тщательно отслеживать работу судебной системы вашей страны на предмет ее независимости и объективности».