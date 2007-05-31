В досрочных выборах уже не заинтересована и сама оппозиция

Народный депутат, член фракции Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО считает, что события в Верховной Раде на протяжении последних двух дней доказали, что в выборах не заинтересована не только коалиция, но и оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам по окончании вечернего пленарного заседания ВР.

По его словам, на поле «сегодня находятся несколько политических игроков». Он отметил, что одних устраивают эти выборы, а других - «только наполовину».

При этом, по словам В.МАКЕЕНКО, некоторые из политических сил только делают вид, что они заинтересованы в проведенных досрочных выборов и «думают, зачем они вообще втянулись в эти выборы».

Народный депутат отметил, что на протяжении двух дней не удалось продвинуться в плане принятия законопроектов, необходимых для проведения выборов.

По его словам, затягивание этого процесса идет уже и со стороны оппозиционных политических сил. Народный депутат объяснил это тем, что оппозиция реально посмотрела на последние опросы и увидела, что досрочные выборы ей ничего не дадут.