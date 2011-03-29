Тарута может выкупить у россиян Huta Czestochowa?

Совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Сергей ТАРУТА может выкупить у российских акционеров принадлежащую им долю польского завода Huta Czestochowa, входящего в состав ИСД.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.

По его данным, такую возможность активно обсуждают эксперты металлургической отрасли в Польше. «Знаю, что разговоры на эту тему ведутся», - сказал он.

Собеседник агентства отметил сложную ситуацию завода, связанную с отсутствием оборотных средств, из-за чего он вынужден работать только на треть мощности.

«Это как если у тебя есть автомобиль и ты мог бы возить на нем людей, но не можешь возить больше, потому что нет денег на бензин», - сказал он.

По его словам, акционеры из России, выкупившие контрольный пакет ИСД в начале прошлого года, не пополнили оборотные средства предприятия, которое после начала финансового кризиса с конца 2008 года приносит убытки.

«Россияне вели себя, по крайней мере по отношению к польским активам, так, как будто им было глубоко наплевать», - заметил он.

Источник сказал, что завод мог бы производить на порядок больше, но не имеет денег на закупку сырья, которое покупает только на средства, вырученные от продажи продукции, что, по большому счету, не может долго продолжаться.

«В этой ситуации, возможно, будет поднят вопрос, чтобы кто-то выкупил у россиян этот завод. Тогда первым в очереди был бы ТАРУТА», - добавил источник.

Собеседник агентства отметил, что С. ТАРУТА заинтересован в инвестициях в польский рынок, что подтверждает хотя бы его участие в конкурсе по покупке главного дока Гдынской судоверфи, за которую в прошлом году он предложил более 50 млн. долларов.

Источник назвал покупку завода украинским совладельцем «ИСД» "лучшим решением" в нынешней ситуации, заметив, что вопрос, готовы ли россияне продать ему предприятие и на каких условиях, а также насколько этим проектом заинтересован сам С. ТАРУТА, остается открытым.

Справка УНИАН. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, меткомбинат Dunaferr (Венгрия) и ISD – Huta Czestochowa (Польша).

В конце 2009 года 50% плюс 2 акции корпорации ИСД приобрела группа инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром КАТУНИНЫМ и при участии «Внешэкономбанка» России. Собственниками 49,99% акций ИСД остаются Сергей ТАРУТА и Олег МКРТЧЯН.