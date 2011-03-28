Евро на межбанке ушло вверх (уточненная)

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9660/7,9740, к 12:00 сузился спрэд - 7,9690/7,9730 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2804/0,2807, к 12:00 цены поднялись до 0,2808/0,2810.

В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 28,3750 (+0,0900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4067/1,4069, изменяясь в достаточно узком коридоре.

В то же время на сайте ИБК уточняется, что рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,1945/11,2075, к 12:00 цены ушли вверх - 11,2045/11,2160. (Ранее на сайте "ИнтерБизнесКонсалтинга" сообщалось, что сегодня "котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,0770/12,1265".)