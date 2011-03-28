В Одессе горела психиатрическая больница
10:53, 28 марта 2011Общество
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Работали 10 отделений пожарных
В Одессе сегодня ночью произошел пожар в двухэтажном здании областной психиатрической больницы № 1.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате пожара сгорели и разобраны 150 кв. м деревянных конструкций кровли.
Подразделами пожарно-спасательной службы МЧС в составе десяти отделений пожар ликвидирован.
В ходе тушения пожара были выведены и переведены в другой корпус 48 пациентов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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