В Каховке построят межрегиональный центр ПТО

Государственная служба занятости планирует построить в Каховке Херсонской области межобластной центр профессионально-технического образования.

Предполагается, что в этом центре ежегодно смогут обучаться до трех тысяч жителей Херсонской, Николаевской и Запорожской областей, сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Каховки.

В центре планируется вести подготовку специалистов по 20 специальностям, преимущественно сельскохозяйственного направления.

Еще одним направлением центра станет подготовка кадров в сфере курортно-рекреационной деятельности, в том числе - зеленого туризма.

Комплекс с учебной базой и общежитием на площади в 10 га планируется построить до 2015 года. Предварительная стоимость проекта - 180 млн. грн.

Аналогичный центр уже построен в Одессе.