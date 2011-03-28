Раскрыли убийство сотрудника «Беркута»

Милиция задержала жителя Крыма по подозрению в убийстве 2 марта в Евпатории сотрудника спецподразделения милиции «Беркут».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МВД.

«Как пояснил задержанный, 2 марта он отдыхал в компании друзей, распивал спиртные напитки. Возвращался домой поздно. Увидев на темной улице одиноко идущего молодого человека, решил ограбить его. Напав на прохожего сзади, стал наносить ему удары ногами по голове. Когда тот потерял сознание, забрал у него мобильный телефон, около 150 грн., удостоверение сотрудника милиции и скрылся», - говорится в пресс-релизе.

Избитый 23-летний евпаториец умер.

Задержанный 22-летний житель Евпатории дал признательные показания, изъяты вещественные доказательства.