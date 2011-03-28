В Симферополе создадут кафедру инклюзивной педагогики

В Крыму создадут кафедру инклюзивной педагогики, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК со ссылкой на Министерство образования и науки, молодежи и спорта автономии.

«Сегодня вопрос создания кафедры инклюзивной педагогики как никогда актуален, причем ее организация должно носить не теоретическое, а научно-практическое назначение. Поэтому принято решение о создании такой кафедры в Крымском республиканском институте последипломного педагогического образования», - говорится в сообщении.

Функционировать кафедра будет на базе учебно-воспитательного комплекса «Школа-лицей» №3 им. Макаренко в Симферополе.

«Данное учебное заведение является уникальной экспериментальной базой для обучения детей с ограниченными возможностями по общеобразовательной программе. Таким образом, мы объединяем теорию и практику инклюзивного образования.

Что же такое инклюзия? Это доступность общего образования для всех детей, в том числе с особыми потребностями и ограниченными возможностями. Подобная форма обучения наиболее развита в Канаде и США, но мы не собираемся под кальку копировать их разработки. Министерство образования и науки, молодежи и спорта автономии создает систему инклюзивного образования по-крымски.

Наша цель – каждый ребенок, вне зависимости от его возможностей, должен получить в школе и вузе доступное и качественное образование, а не чувствовать себя ущемленным в элементарных правах», - сказала министр образования и науки, молодежи и спорта АРК Виталина ДЗОЗ, комментируя создание кафедры инклюзивного образования.

Открытие кафедры осуществляется в рамках реализации Программы развития образования в Крыму на 2011–2015 гг.