Дуэту Дольче и Габбана грозит семь лет тюрьмы

Знаменитый дизайнерский дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана может предстать перед судом по обвинению в уклонении от выплаты налогов. В ближайшее время станет точно известно, будет ли возбуждено уголовное дело в связи с обстоятельствами, открывшимися еще в 2008 году. Если будет собрано достаточно доказательств против итальянских дизайнеров, то им грозит от пяти до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в качестве фигурантов по делу проходят еще пять человек. По имеющимся данным, они участвовали в создании офшорной компании стилистов в Люксембурге, где регистрировались доходы, не облагавшиеся налогами в Италии.

Всего вывести за пределы страны удалось почти 1 млрд евро, примерно по 420 млн на каждого из стилистов. Кроме того, модельеры обвиняются в передаче своих активов люксембургской компании по стоимости гораздо ниже рыночной.

Фирма Dolce&Gabbana появилась на свет в 1985 году и довольно быстро сделала себе имя в модной индустрии. В настоящее время империя D&G насчитывает 17 фабрик, три тысячи работников и более сотни бутиков во всех уголках планеты.

Добавим также, в последнее время, в Итальянской Республике была усилена борьба с уклонениями от уплаты налогов. Правительство страны стремится увеличить поступления в бюджет. Сейчас Италия находится в сложной экономической ситуации, объем госдолга страны составляет 115,8% ВВП. В качестве одной из мер экономии бюджетных средств правительство заморозило зарплаты служащим бюджетной сферы на четыре года, так же были сокращены зарплаты чиновников высшего ранга и ограничено количество новых ставок в госаппарате.

ТСН