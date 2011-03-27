Эксперт: Богатые не платят налоги, потому что закон позволяет

Состоятельные украинцы сегодня фактически освобождены на законодательном уровне от уплаты налогов на доходы физических лиц.

Такое мнение озвучил экс-глава Госфинуслуг Виктор Суслов во время заседания Финансового пресс-клуба, которое организовала ОО «Лига финансового развития» при поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина» и проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP.

Обосновывая свой тезис, эксперт сослался на то, что официально богатые люди заработную плату основном не получают (потому с них и не вычитается налог на доходы физических лиц, не делаются отчисления в соцфонды пр.), а их основные доходы от ценных бумаг и депозитов — не облагаются.

«Политика должна быть изменена. Если будет введен разумный налог, в т.ч. на перераспределение капитала, то и внутренняя, и макроэкономическая ситуация будет иной», — отметил В.Суслов.

Анализируя же негативное влияние покупок состоятельными людьми импортных предметов роскоши на курсовую стабильность, эксперт подчеркнул необходимость поднятия акцизов на них, чтобы противодействовать поддержке импорта и, соответственно, не создавать государству лишних проблем.

В ответ на последнюю ремарку председатель правления «Дочернего банка Сбербанка России» Игорь Юшко отметил, что в действительности обществу выгодно, чтобы состоятельные люди покупать дорогие вещи, пусть даже импортные, на территории Украины. Банкир отметил, что в таком случае госбюджет получает дополнительные поступления. Если же будут созданы дополнительные фискальные барьеры для этого (которые приведут к удорожанию товаров), богатые граждане будут выводить за рубеж свои сбережения, где и покупать желаемые вещи, и государство же от этого может только проиграть.

Зеркало недели