Новый глава украинских греко-католиков взошел на престол

В Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве завершилась церемония схождения на престол новоизбранного главы УГКЦ владыки Святослава (Шевчука), передает ТСН.

Первая пресс-конференция главы УГКЦ блаженнейшего Святослава (Шевчука) состоится во вторник, 29 марта.

Напомним, 10 февраля Папа Римский Бенедикт XVI принял отречение Любомира Гузара. Кардинал, которому исполнилось 75 лет, написал прошение об отставке по состоянию здоровья, и стал первым главой УГКЦ, который покинул свой пост при жизни.

Избирательный синод епископов Украинской греко-католической Церкви, собранный во Львове-Брюховичах 21-24 марта, избрал Верховным архиепископом УГКЦ преосвященного владыку Святослава (Шевчука). До избрания епископ был апостольским администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина).