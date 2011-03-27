Тернополь к Евро создаст Wi-Fi зону

В Тернополе в рамках подготовки города к Евро-2012 будут созданы Wi-Fi зоны и система видеонаблюдения за общественным порядком в городе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, будут реализовывать эти проекты ученые Тернопольского национального технического университета в рамках подписанной программы сотрудничества Тернопольского городского совета и вуза.

Программой предусмотрено, что мэрия всесторонне будет содействовать внедрению инновационных разработок ученых.

Кроме того, Программой предусмотрено, что ученые ТНТУ будут принимать участие в разработке стратегической долгосрочной комплексной программы развития Тернополя и пригородной зоны до 2030 года, а также приобщатся к внедрению научных разработок по утилизации мусора, мониторингу геопатогенных зон, очистке отработанных газов, контролю загрязнения воздуха и окружающей среды, энергоаудиту коммунальных заведений, в частности школ, кавитационной очистке воды, диспетчеризации уличного освещения, системы подогрева и осушения проблемных частей городских тротуаров и переходов, комплексному управлению движением городского транспорта, энергосбережению, строительству миниГЭС.

Как сообщалось, Тернополь станет городом-спутником на Евро-2012. В частности, Тернополь включен в официальный каталог УЕФА как тренировочная база одной из команд-участниц чемпионата.