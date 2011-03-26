Украина переходит на «летнее» время

Украина 27 марта в три часа ночи по киевскому времени переходит на «летнее» время.

Стрелки часов будут переведены на 1 час вперед.

Переход на «летнее» время осуществляется согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года.

Переход на «летнее» время традиционно осуществляется в последнее воскресенье марта.

Практика ежегодного перехода на «зимнее» и «летнее» время применяется в настоящее время более чем в 100 странах мира. По мнению экспертов, это способствует более рациональному распределению электроэнергии, использованию светового дня. В ряде стран дата перехода определяется с учетом региональных особенностей.