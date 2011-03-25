Беларусь не будет использовать нефтепровод Одесса-Броды

22:22, 25 марта 2011
Общество
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Неофициальная информация

Беларусь отказалась от закупок венесуэльской нефти.

Об этом УНИАН сообщил источник, работающий в сфере поставок нефти в страны ЕС. Таким образом, рентабельность использования нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном направлении существенно снижается, учитывая то, что по системе замещения нефти в Беларусь поставлялось сырье из каспийского региона по упомянутому нефтепроводу.

 

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