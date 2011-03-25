Директора школы приехали бить на машине главы райадминистрации

В Ровенской области возбуждено уголовное дело по факту избиения депутата Радивиловского районного совета, директора общеобразовательной школы с. Сытное Ростислава ВОЙЦЕХОВСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное дело будет расследовать Дубенский горотдел милиции, ход расследования контролирует прокуратура области.

Как сообщал УНИАН, директора школы в селе Сытное Радивиловского района, депутата райсовета Р.ВОЙЦЕХОВСКОГО избили двое мужчин. В частности, во время проверки заявления пострадавшего милиция выяснила, что двое мужчин приехали к школе на служебном автомобиле председателя райгосадминистрации «Дэу-Ланос» и вызвали директора школы «на разговор», который провели с ним в лесном массиве вблизи села. Согласно заявлению пострадавшего, его обвинили в том, что он слишком открыто выступает с критикой в адрес председателя райгосадминистрации. Когда Р.ВОЙЦЕХОВСКИЙ попытался что-то объяснить, неизвестный мужчина ударил его в область печени. Поняв, что защититься он не сможет, Р.ВОЙЦЕХОВСКИЙ вынужден был спасаться бегством.

После этого инцидента Р.ВОЙЦЕХОВСКИЙ обратился с соответствующим заявлением в райотдел внутренних дел.