В Севастополе закрыли «пожароопасный» акварриум

Севастополя приостановило работу музея-аквариума

Севастополь. 25 марта. УНИАН. Управление МЧС в Севастополе временно приостановило работу музея-аквариума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС, работу музея-аквариума приостановлено в связи с несоответствием его здания требованиям пожарной безопасности.

«При проведении плановой проверки инспекторы МЧС обнаружили, что эвакуационные выходы загромождены мебелью, ни одно помещение не оборудовано пожарной сигнализацией, были выявлены нарушения монтажа и эксплуатации электрооборудования, многие помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения. В случае пожара посетители окажутся в опасности», - подчеркнули в пресс-службе.

Как добавили в УМЧС, большинство выявленных нарушений сотрудники музея пытались объяснить тем, что зданию аквариума более 100 лет, оно является памятником архитектуры, а изменять его внешний вид они не имеют право. Вместе с тем, как пояснили в пресс-службе, найденные нарушения к этому объяснению не относятся. «При входе в музей с левой стороны находится не так давно построенное деревянное сооружение, которое является препятствием на путях эвакуации. Кроме того, на лестничном марше стены отделаны легковоспламеняющимися и токсичными материалами. Таких нарушений найдено более 20», - говорится в сообщении.

В УМЧС также сообщили, что руководство аквариума с решением государственной пожарной инспекцией не согласно: «Они утверждают, что теперь существование рыб и рептилий под угрозой, ведь кормили животных за счет посетителей». Однако, как отмечает пресс-служба УМЧС, «вопрос в том, что важнее – жизнь людей либо источник дохода для пропитания рыб».

По информации УМЧС, на сегодняшний день для посетителей двери опечатаны, однако работникам городского аквариума вход открыт, и оказывать необходимый уход для животных и кормить их сотрудники музея могут в любое время.

По данным Управления, на данный момент в аквариуме находится более 800 различных видов рыб и рептилий, «которых желающие смогут увидеть только после того, как руководство музея обеспечит безопасность посетителей».