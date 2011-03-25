Завтра в Киеве похолодает

Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 26 марта облачно. Осадки в виде мокрого снега и дождя, в северной части местами налипание мокрого снега; температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, в Закарпатье до 14°, в северных, Волынской, Ривненской и Харьковской областях на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла. В южной части ночью без осадков, днем (кроме Крыма) небольшой дождь; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на юге Одесской области до 20°. Ветер в Украине западный и северо-западный, 7-12 м/с, на большей части территории (кроме северной) порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра облачно. Мокрый снег (днем небольшой), слабое налипание мокрого снега. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла, в столице на протяжении суток 0-2° тепла.