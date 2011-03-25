АвтоМайдан прибыл в Киев

Около 30 автомобилей предпринимателей прибыли из Восточной и Западной Украины на Европейскую площадь Киева для участия в акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, автомобили прибыли двумя колоннами. В частности, автомобили предпринимателей из Западной Украины приехали со стороны Бессарабской площади по улице Крещатик, колонна из Восточной Украины прибыла на Европейскую площадь по улице Грушевского.

При этом, перед машинами предпринимателей, которые двигались на Европейскую площадь по улице Грушевского, проехали несколько автомобилей с флагами «Союза молодежи регионов Украины». Ведущая митинга на Европейской площади отметила, что, очевидно, это было сделано с целью устроить мелкую провокацию.

Машины с флагами «регионалов» проехали через Европейскую площадь и направились вниз по Владимирскому спуску.

Спустя некоторое время на улице Грушевского появилась колонна автомобилей предпринимателей.

На Европейской площади на ступеньках перед “Украинским домом” их встретили представители Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины, которые являются организаторами акции, и некоторых общественных организаций, которые поддержали проведение акции протеста.

Участники акции держат государственные флаги Украины, а также свои отраслевые флаги.

Сейчас на Европейской площади должен начаться митинг предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинский автомобильный марш протеста стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска. В Киеве на Европейской площади они проведут общий митинг-протест под лозунгом: «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!».

Своей акцией участники автопробега призывают защитить Конституцию, прекратить экономические репрессии и социальные эксперименты под видом реформ, создать условия для развития предпринимательства и экономики Украины.