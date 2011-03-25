Януковича просят не закрывать школу в Макеевке

Родители учеников Макеевской украиноязычной общеобразовательной школы №27 (I-II ступеней обучения) просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не допустить закрытия учебного заведения.

Об этом они заявили в своем письме, адресованном главе государства, текстом которого располагает УНИАН.

Родители школьников пишут, что еще 22 февраля 2011 года обратились с протестом к Макеевскому городскому голове Александру МАЛЬЦЕВУ. Они просили мэра рассмотреть вопрос о недопущении закрытия единственной школы на поселке Красный Партизан и принять соответствующие меры, «однако ответа до сих пор не получили, хотя прошли все сроки, определенные законом».

Родители объясняют, что школа №27 «теплая, уютная, с сильным преподавательским составом», в 9-ти классах школы обучается 101 ученик. Они обеспокоены тем, что «при закрытии школы повторится то, что случилось при закрытии детских садов, - сейчас рождаемость увеличилась, а на поселке нет ни одного детского сада».

Авторы письма заявляют: «Не только родители сегодняшних учеников, но и жители всего нашего поселка категорически против закрытия школы, потому что это приведет к уничтожению поселка, ведь у нас уже уничтожены два детских садика и клуб».

Родители посетовали, что они надеялись на приход в школу представителей власти «для обсуждения создавшейся ситуации и возможности вместе решить вопрос о сохранении школы», которую «хотят закрыть по надуманным причинам» и без их согласия.

Однако, в школу один раз (3 марта) прибыла представитель горуправления образования Макеевского горсовета и сообщила, что «школа в любом случае будет закрыта», но «диалога родителей с ней не получилось». Чиновник сообщила, что школа №27 закрывается из-за отсутствия средств на ее содержание, подчеркнули родители. Они утверждают, что пытались узнать подробнее о «причинах закрытия школы, финансовой эффективности и возможной экономии, о порядке подвоза детей в альтернативные школы и доставке их домой, стоимости перевозки детей, о наличии перевозчика, дальнейшей судьбе здания школы», однако «ни на один вопрос вразумительного ответа не прозвучало».

«В начале учебного года нас убеждали, что нашу школу никто не собирается закрывать, и мы регулярно сдавали деньги на ремонт школы и классов, поэтому учебное заведение находится в нормальном состоянии. В то же время, 12 февраля 2011 года директор школы на общешкольном родительском собрании сообщила, что наша школа стала вдруг аварийной и предложила нам определиться с выбором других школ, в которые будут переведены наши дети», - сообщают родители в письме к Президенту.

Они объясняют, что названы были школы, находящиеся в других поселках (школа № 25 на пос. Крупской и школа № 31 на пос. Котовского), которые находятся на большом расстоянии от школы №27. «Дороги к этим школам в плохом состоянии, добираться пешком, так как автобусы не ходят, нужно 40 минут, по пути следования детей много развалин и мусорников, бомжей и наркоманов, нет освещения, везде валяются шприцы. В связи с этим многим родителям для сопровождения детей в школу и обратно придется уволиться с работы», - отмечают родители.

Они подчеркивают, что «не понимают сути такой экономии при закрытии школы», когда потребуются средства на подвоз детей, на оплату сопровождающего их в пути, на обеспечение работой и зарплатой высвободившихся учителей, также в бюджете города нет денег на ремонт дороги и ее освещение.

Кроме того, родители объясняют главе государства, что единственная в поселке школа № 27 «является не только местом обучения, но единственным местом для культурного развития детей поселка», и «наличие школы является основным фактором «омоложения» поселка».

«Учитывая вышеизложенное, требуем в ближайшее время рассмотреть вопрос о сохранении нашей украиноязычной школы и не допустить ее закрытия», - заключают родители учеников школы №27 в письме к Президенту с указанием адреса и телефона председателя инициативной группы родительского комитета.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет проходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».