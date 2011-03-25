Тепло в Одессе включали с прокурором и судебным исполнителем

Минувшей ночью 30 котельных возобновили теплоснабжение жилых домов одесситов.

Как передает корреспондент УНИАН, подать газ коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» и «Одесской ТЭЦ» распорядился исполнительный директор ОАО «Одессагаз» Виталий ГЕРАСИМЕНКО.

Решение продолжить газоснабжение руководством ОАО «Одессагаз» было принято после посещения предприятия городским председателем Алексеем КОСТУСЕВЫМ, которого сопровождали прокурор города Анатолий КОВАЛЕНКО и судебный исполнитель, которые требовали исполнить решение Приморского райсуда Одессы о запрете отключения газоснабжения, несмотря на крупные задолженности предприятий-потребителей газа.

«Выполняйте предписание суда, – обратился А.КОСТУСЕВ к В.ГЕРАСИМЕНКО. - Вы в курсе, что есть обращение в прокуратуру города о невыполнении решения суда? Будет возбуждено уголовное дело».

После того, как эту угрозу подтвердили также представители правоохранительных органов, исполнительный директор ОАО «Одессагаз» распорядился возобновить подачу энергоносителя.

В свою очередь А.КОСТУСЕВ заверил дирекцию ОАО «Одессагаз», что будет «работать с руководством «Нафтогаза Украины» для решения «узла проблем» по погашению задолженности за поставленный газ.

Как сообщалось, в ночь на 24 марта ночью специалисты ДК «Газ Украины» отключили жилые дома в Одессе от газоснабжения, мотивируя это многомиллионной задолженностью населения за энергоносители в размере свыше 262 млн. грн.

Комментируя это, исполняющий обязанности вице-мэра Одессы по ТЭК Николай РУБЛЯ заявил: «Население задолжало тепловикам свыше 200 млн. грн. И примерно такую же сумму им должно государство – в качестве компенсации разницы в тарифах. При этом два предприятия «Теплоснабжение города Одессы» и «Одесская ТЭЦ» задолжали ДК «Газ Украины» около 300 млн. грн.».

В свою очередь представители ДК «Газ Украины» отмечают, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии, однако уплаченные им средства своевременно в компанию не поступают. В частности, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» по состоянию на 21 марта задолжало 187 млн. грн. (45%), а «Одесская ТЭЦ» – 78 млн. грн. (35%).

Мэр А.КОСТУСЕВ заявил вчера, что считает противоправными действия сотрудников ДК «Газ Украины», отключивших жилые дома от теплоснабжения.

«Я совершенно не согласен с тем, как ведут себя представители «Нафтогаза Украины»… Приезжают и начинают вести себя как оккупанты. Пытаются отключить город от газа и от тепла», - заявил А.КОСТУСЕВ на брифинге.

Не отрицая существующей задолженности, он, вместе с тем, подчеркнул, что существует решение Приморского райсуда Одессы, запрещающее НАК «Нафтогаз Украины» отключать за долги предприятия теплоснабжения. Однако «они плюют на это решение и делают свое дело», - отметил А.КОСТУСЕВ, добавив, что исполнительная служба занимается обеспечением выполнения решения суда.

Кроме того, констатировал А.КОСТУСЕВ, «в городскую прокуратуру поступило заявление о невыполнении решения суда. И сегодня, я думаю, что прокуратура Одессы возбудит уголовное дело, чтоб знали как себя вести и куда приехали».