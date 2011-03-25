Тепло в Одессе включали с прокурором и судебным исполнителем

11:32, 25 марта 2011
Общество
2005

Костусев пугал уголовным делом

Минувшей ночью 30 котельных возобновили теплоснабжение жилых домов одесситов.

Как передает корреспондент УНИАН, подать газ коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» и «Одесской ТЭЦ» распорядился исполнительный директор ОАО «Одессагаз» Виталий ГЕРАСИМЕНКО.

Алексей КОСТУСЕВ
Решение продолжить газоснабжение руководством ОАО «Одессагаз» было принято после посещения предприятия городским председателем Алексеем КОСТУСЕВЫМ, которого сопровождали прокурор города Анатолий КОВАЛЕНКО и судебный исполнитель, которые требовали исполнить решение Приморского райсуда Одессы о запрете отключения газоснабжения, несмотря на крупные задолженности предприятий-потребителей газа.

«Выполняйте предписание суда, – обратился А.КОСТУСЕВ к В.ГЕРАСИМЕНКО. - Вы в курсе, что есть обращение в прокуратуру города о невыполнении решения суда? Будет возбуждено уголовное дело».

После того, как эту угрозу подтвердили также представители правоохранительных органов, исполнительный директор ОАО «Одессагаз» распорядился возобновить подачу энергоносителя.

В свою очередь А.КОСТУСЕВ заверил дирекцию ОАО «Одессагаз», что будет «работать с руководством «Нафтогаза Украины» для решения «узла проблем» по погашению задолженности за поставленный газ.

Как сообщалось, в ночь на 24 марта ночью специалисты ДК «Газ Украины» отключили жилые дома в Одессе от газоснабжения, мотивируя это многомиллионной задолженностью населения за энергоносители в размере свыше 262 млн. грн.

Комментируя это, исполняющий обязанности вице-мэра Одессы по ТЭК Николай РУБЛЯ заявил: «Население задолжало тепловикам свыше 200 млн. грн. И примерно такую же сумму им должно государство – в качестве компенсации разницы в тарифах. При этом два предприятия «Теплоснабжение города Одессы» и «Одесская ТЭЦ» задолжали ДК «Газ Украины» около 300 млн. грн.».

В свою очередь представители ДК «Газ Украины» отмечают, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии, однако уплаченные им средства своевременно в компанию не поступают. В частности, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» по состоянию на 21 марта задолжало 187 млн. грн. (45%), а «Одесская ТЭЦ» – 78 млн. грн. (35%).

Мэр А.КОСТУСЕВ заявил вчера, что считает противоправными действия сотрудников ДК «Газ Украины», отключивших жилые дома от теплоснабжения.

«Я совершенно не согласен с тем, как ведут себя представители «Нафтогаза Украины»… Приезжают и начинают вести себя как оккупанты. Пытаются отключить город от газа и от тепла», - заявил А.КОСТУСЕВ на брифинге.

Не отрицая существующей задолженности, он, вместе с тем, подчеркнул, что существует решение Приморского райсуда Одессы, запрещающее НАК «Нафтогаз Украины» отключать за долги предприятия теплоснабжения. Однако «они плюют на это решение и делают свое дело», - отметил А.КОСТУСЕВ, добавив, что исполнительная служба занимается обеспечением выполнения решения суда.

Кроме того, констатировал А.КОСТУСЕВ, «в городскую прокуратуру поступило заявление о невыполнении решения суда. И сегодня, я думаю, что прокуратура Одессы возбудит уголовное дело, чтоб знали как себя вести и куда приехали».

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