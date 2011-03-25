Украина представит на Венецианской биеннале уникальный проект - алтарь, собранный из деревянных яиц, которые расписывали граждане из 30 стран.

Как пишет журнал WEEKLY.UA, по решению Министерства культуры и туризма Украины, в национальном павильоне будет выставлен проект одесской художницы Оксаны МАСЬ. Это единственный арт-фестиваль, где художники принимают участие от имени государства. В этом году он пройдет с 4 июня по 27 ноября.

Художница воссоздает из расписных яиц части Гентского алтаря, который представляет собой икону, размещенную над престолом собора в бельгийском городе Генте. Алтарь состоит из 24 панелей, на которых изображены 258 человеческих фигур. Гентский алтарь, созданный братьями Яном и Хубертом ван Эйками в 1432 году, считается первым произведением искусства эпохи Возрождения. Леонардо да Винчи, Микеланджело были позже.

Для того, чтобы воссоздать алтарь полностью, художнице потребуется несколько лет и 3 млн. 480 тыс. деревянных яиц. Завершенная копия алтаря будет достигать 92 м в высоту и 134 м в ширину. На Венецианской биеннале покажут только 10–12 фрагментов этой работы размером 6 на 6 м.

Деревянные яйца для этого проекта изготавливают в Карпатах. Потом их красят в нужный цвет и рассылают монахам, заключенным, чиновникам и вообще самым разным людям из трех десятков стран. «Они изображают на заготовках свои грехи, привычки и предпочтения — все то, чем они заменили себе Бога», - рассказала О.МАСЬ.

«Никаких требований к мастерству не существует. Рисуют в женских колониях, в мужской зоне, в монастырях, в прокуратуре и наркологических реабилитационных центрах. Рисуют люди более пятидесяти национальностей из трех десятков стран. Мы чуть не разорились на почтовых расходах. Сегодня свой рисунок можно прислать по Интернету, а мои помощники в Одессе перенесут его на яйцо». Люди разных вероисповеданий - мусульмане, католики, кришнаиты - рисуют одинаковые грехи. Исповедь оказалась элементом, объединившим всех.

Потом из расписанных таким образом яиц художница собирает мозаичную копию алтаря.

В проект заложены расходы от 1 до 1,2 млн. евро. Полтора миллиона гривень, выделенных государством, будут потрачены на аренду помещения и технические нужды.

Справка УНИАН. Венецианская биеннале (Biennale di Venezia) - один из самых престижных форумов современного искусства. Впервые Украина приняла участие в нем в 2001 году. Начало Биеннале было положено 19 апреля 1893 года, когда городской совет Венеции решил основать национальную художественную выставку, которая проходила бы каждые два года. Первую Венецианскую биеннале открыли в 1895 году.