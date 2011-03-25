Группу, кравшую уголь, возглавлял директор шахты

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью в Донецкой области разоблачена преступная группа во главе с директором одной из макеевских шахт, которая на протяжении минувшего года занималась хищением угля.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на начальника областного УБОП Константина ПОЖИДАЕВА.

По его словам, преступную группу возглавлял директор одной из макеевских шахт, которая входит в состав крупного государственного предприятия. Помимо него в хищениях принимали участие четверо работников этой же шахты и частный предприниматель.

Злоумышленники разработали схему, согласно которой из угольного склада, расположенного на шахтной территории, вывозились тонны продукции, а ее недостачу восполняли добавлением породы.

В криминальную цепочку были вовлечены начальник охраны шахты и работники склада, которые вносили неправдивые данные в учетную документацию. Затем похищенное вывозилось в условленное место и реализовывалось по цене ниже себестоимости, сообщил К.ПОЖИДАЕВ.

По предварительным данным, похитителям удалось нанести предприятию ущерб на сумму более 1,5 млн грн.

Сотрудники Макеевского отдела УБОП Донецкой области задокументировали деятельность членов группы, произведя оперативные закупки продаваемого «налево» угля, после чего задержали всех фигурантов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

На сегодня пятеро членов группы арестованы, включая руководителя шахты, один находится на подписке о невыезде, заключил К.ПОЖИДАЕВ.