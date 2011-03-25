Лидеры ЕС одобрили пакет мер по поддержке евро

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе достигли согласия по вопросу о мерах поддержки единой европейской валюты, сообщает Радио Свобода.

Как сообщил глава Европейского Совета Херман ван Ромпей, все страны еврозоны и ряд других государств ЕС подписали так называемый "пакт Евро-плюс" по координации экономических политик.

Ранее сообщалось, что лидерам стран ЕС, не входящим в зону евро, будет предложено присоединиться к исполнению рекомендаций "пакта Евро-плюс". Польша, Болгария, Дания, Румыния, Латвия и Литва согласились исполнять требования пакта, сообщил ван Ромпей. Венгрия, Швеция, Чехия и Великобритания отказались присоединиться к пакту.

Страны ЕС договорились и о принципах формирования так называемого Европейского стабилизационного механизма объемом в 500 миллиардов евро - для поддержки единой валюты.

Согласованный лидерами еврозоны пакт не требует ухода от индексации зарплат, а также не ставит планку по единому пенсионному возрасту. Документ призывает государства опираться в этих вопросах на национальный опыт, среднюю продолжительность жизни, экономическую и социальную целесообразность принимаемых решений.