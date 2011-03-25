МИД России откроет консульство в Донецке

Министерство иностранных дел России планирует открыть российские консульства в Донецке, Ужгороде и еще одно в Крыму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил директор Департамента СНГ МИД России Виктор СОРОКИН сегодня в ходе круглого стола «О русском и русскоязычном движении в Украине» в Госдуме России.

«Могу сообщить, что с украинской стороной уже достигнута договоренность, что на основе взаимности в дополнение к генеральным консульствам в Харькове, Одессе, Симферополе и Львове будет открыто генеральное консульство России в Донецке», - сказал В.СОРОКИН.

В свою очередь украинские коллеги открою генконсульство в Нижнем Новгороде, сказал он.

Также, по его словам, в планах МИД РФ «не останавливаться на достигнутом и попытаться открыть консульские учреждения в Крыму и, может быть, в Ужгороде».