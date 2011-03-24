Главой УГКЦ избран епископ из Буэнос-Айреса

Главой Украинской греко-католической церкви избран епископ Святослав (ШЕВЧУК), который на данный момент является апостольским администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе.

Об этом УНИАН сообщил источник в УГКЦ.

Официально эту информацию в Департаменте информации УГКЦ не опровергают и не подтверждают.

Епископ Святослав (ШЕВЧУК) в 2002–2005 работал главой секретариата и личным секретарем Блаженнейшего Любомира (ГУЗАРА), руководителем Патриаршей курии во Львове.

14 января 2009 года Папа Римский Бенедикт XVI назначил Святослава ШЕВЧУКА епископом-помощником епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина).

10 апреля 2010 года Святослав ШЕВЧУК назначен апостольским администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе.

Как сообщал УНИАН, по неофициальной информации, сегодня, на четвертый день работы Избирательного Синода Украинской греко-католической церкви избран глава УГКЦ. Однако, до официального подтверждения выбора Ватиканом, личность нового главы УГКЦ не разглашается. Сейчас в УГКЦ ожидают ответ из Апостольской столицы.

Недавно Блаженнейший Любомир ГУЗАР сложил свои полномочия предстоятеля УГКЦ. 78-летний кардинал возглавлял украинских греко-католиков с 2001 года. Несмотря на то, что титул предстоятеля дается пожизненно, Любомир ГУЗАР сам обратился в Ватикан с просьбой об отставке в связи с ухудшением здоровья.

21 марта 2011 года в Брюховичах подо Львовом начался Синод епископов Украинской греко-католической церкви, где избирается новый глава Церкви.

В работе Синода, который возглавляет администратор УГКЦ владыка Игорь (ВОЗЬНЯК), принимают участие 40 епископов УГКЦ из Украины и из-за рубежа (Западной Европы, США, Канады, Бразилии, Аргентины и Австралии).

Интронизация нового главы УГКЦ состоится 27 марта в 10.00 в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. На церемонию приглашены около тысячи гостей. Это представители всех епархий и экзархатов УГКЦ, государственной и местной власти, местных и международных общественных организаций и разных конфессий и религиозных организаций.