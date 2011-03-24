Эксперты выражают мнение, что «Сбербанк России» осуществляет экспансию в Украину.

Такое преимущественное мнение выразили по результатам проведенного Институтом Горшенина опроса эксперты, комментируя подписанное 11 марта «Сбербанком России» соглашение о намерении приобрести одну из крупнейших инвестиционных компаний РФ - «Тройку Диалог», которая имеет свое представительство в Украине.

В частности, как отмечается в переданном УНИАН пресс-релизе, эксперты выразили мнение о том, как данная сделка может отразиться на украинском финансовом секторе; насколько «Тройка Диалог» изменит свои позиции в Украине; а также какова стратегия «Сбербанка России» в отношении нашей страны.

Член совета директоров ИК «Phoenix Capital» Олег ШАМШУР считает, что «Сбербанк России» продолжит усиливать свои позиции в Украине. «Сбербанк России» сейчас стоит на пороге крупной экспансии, он практически подошел к пределу своего развития в России и имеет избыток ресурсов. По сути, «Тройка Диалог» - это «первая ласточка» в этой экспансии, которой к тому же способствует экономическая и политическая конъюнктура», - сказал О.ШАМШУР.

Он также добавил, что интерес «Тройки Диалог» к активам в Украине будет зависеть от пожеланий ее клиентов. «Инвестиционно-банковский бизнес «Тройки Диалог» – это клиентский бизнес. И это вопрос к ее российским клиентам, какие активы в Украине их заинтересуют. В целом сферы интереса российских компаний в Украине известны: прежде всего, энергетика и машиностроение, возможно – горно-металлургический комплекс, финансовый и агропромышленный сектора», - заявил эксперт.

Глава наблюдательного совета компании «МТ-Инвест» Мирослав ТАБАХАРНЮК полагает, что «Тройка Диалог» в Украине, помимо текущей работы со своими клиентами, начнет активно работать для реализации интересов своего нового акционера – «Сбербанка России». «У «Сбербанка России» есть стратегия экспансии на Украину, и они («Тройка Диалог» - УНИАН) будут активно ее реализовывать», - сказал М.ТАБАХАРНЮК. Он также отметил, что украинское представительство «Тройки Диалог» обладает высоким кадровым потенциалом. «Тройка Диалог» в Украине – это, в первую очередь, квалифицированный персонал, который имеет солидный опыт работы в инвестиционном секторе. Кроме предоставления качественных услуг своим клиентам, эта команда может эффективно реализовывать инвестиционные проекты для своего акционера. Я думаю, что за счет этого они смогут обойти и «ВТБ Капитал», и «ВЭБ капитал» в Украине», - сказал эксперт.

Вместе с тем, подчеркнул он, российским компаниям зачастую нелегко приобретать активы в Украине, поскольку они, как правило, предлагают цену ниже рыночной. «Мой опыт работы с российскими инвесторами это подтверждает», - уточнил М.ТАБАХАРНЮК.

В свою очередь по мнению генерального директора, управляющего партнера компании «European Capital Management» Вадима БРАИЛОВСКОГО, покупка «Сбербанком России» украинского офиса «Тройки Диалог» будет способствовать усилению роли российского государственного капитала в Украине. «Данное событие является продолжением российской стратегии, направленной на вхождение в число ведущих игроков на рынке корпоративных и инвестиционно-банковских услуг, что позволяет «Сбербанку России» стать одним из лидеров на этом рынке в Украине. Координировать свои действия «Тройка Диалог» будет с украинской «дочкой» «Сбербанка России». Очевидны и выгоды, которые получает украинская компания – после перехода в собственность «Сбербанка России» «Тройка Диалог» сможет существенно увеличить свою долю на инвестиционно-банковском рынке Украины и создать достойную конкуренцию, как российским компаниям - «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал», так и таким крупным игрокам, как «Dragon Capital» и «Concorde Capital», - оценил ситуацию эксперт.

По его словам, «если на данный момент как локальная украинская компания «Тройка Диалог» входила в десятку крупнейших инвесткомпаний Украины, то в составе «Сбербанка России» она войдет в пятерку». «Приоритетными и интересными секторами в Украине для «Тройки Диалог» в 2011-2012 годах будут: топливно-энергетический комплекс, нефтегазовая отрасль, альтернативная энергетика, пищевая промышленность, сельское хозяйство и машиностроение. Поэтому вполне прогнозируемо проведение ряда крупных сделок уже в 2011 году», - подчеркнул В.БРАИЛОВСКИЙ.

Главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» Чарльз РОБЕРТСОН полагает, что российские власти прекрасно понимают, что конкуренцию нужно стимулировать даже среди государственных компаний. «К примеру, главный конкурент «Сбербанка России» и второй по величине активов российский «ВТБ Банк» работает в направлении предоставления инвестиционно-банковских услуг через свою компанию «ВТБ Капитал», - уточнил он.

Другой вопрос, отметил Ч.РОБЕРТСОН, что наличие государства в числе акционеров оказывает немалое влияние на философию и менеджмент компании. «Иногда это большой плюс. Однако в долгосрочной перспективе для России будет гораздо лучше, если произойдет снижение роли государства в деятельности крупнейших компаний и банков страны. Наиболее уважаемые бренды мира редко принадлежат государству. В топ-100 мировых брендов нет ни одного китайского, и в этом признаются сами китайские чиновники. Интересно, была бы компания Apple столь же успешна, если бы одним из ее собственников было правительство США?», - сказал эксперт.

По его мнению, возможности выбора негосударственных банков в России становятся все более ограниченными, поэтому компаниям придется выбирать между зависимостью от российского государства и его органов и работой с более эффективными независимыми рыночными институтами.