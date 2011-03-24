В России учатся 7 тысяч студентов из Украины

В России учиться 7 тысяч студентов из Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом, выступая на «круглом столе» «О русском и русскоязычном движении Украины», сказал статс-секретарь заместитель министра образования и науки РФ Игорь РЕМОРЕНКО.

«У нас 7 тыс. студентов учиться из Украины. Программу мобильности – обмен преподавателями и студентами - мы планируем наращивать как в целом по стране, так и в сотрудничестве с Украиной», - сказал И.РЕМОРЕНКО.

Он также отметил, что в Украине успешно действует шесть филиалов российский вузов.

По его словам, почти 100 украинских вузов имеют договоры о сотрудничестве с российскими учебными учреждениями.

И.РЕМОРЕНКО также отметил, что изменения с вопросом изучения русского языка в Украине не решается за несколько месяцев. По его словам, нужно не только заменить учебники, но и сформировать учительско-методическое сообщество, повысить квалификацию учителей, изменить образовательные программы.

«Учитывая это, мы полагаем, что динамика изучения русского языка (в Украине) положительная», - сказал И.РЕМОРЕНКО. По его словам, работает ассоциация учителей русского языка, будет проведено две большие конференции по вопросам преподавания русского языка.

Он также сообщил, что создана совместная комиссия историков, работа которой показывает, что обсуждение общих проблем преподавания истории обогащает науку и позволяет создавать более качественные образовательные программы. Кроме этого с участием школьников двух стран проводится большое количества школьных олимпиад, отметил он.

И.РЕМОРЕНКО сообщил, что в российских вузах также изучается украинский язык – в МГИМО, а также ВУЗах в Воронеже, Красноярске, Тюмени, Новосибирске, Томске.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора правления Фонда «Русский мир» Владимир КОЧИН отметил, что из 7 тыс. украинских студентов за счет российского бюджета учиться только 275 человек, а остальные - на коммерческой основе.