С Южной таможни выгнали 15 чиновников

В Одесской области в результате выявления ряда нарушений в работе уволено 15 таможенников.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины.

В частности, специально созданная внутренняя комиссия Таможенной службы Украины провела проверку правильности осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, которые перемещались по адресам субъектов внешнеэкономической деятельности в зоне деятельности Южной таможни. Работниками таможни с участием представителей Управления СБУ в Одесской области проведено комиссионное открытие 54 контейнеров, которые находились под таможенным контролем. Из них 22 оказались пустыми, а в остальных находились товары, которые не отвечали данным, указанным в товаросопроводительных документах.

В ходе проведенной проверки были выявлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства должностными лицами Южной таможни при таможенном контроле и таможенном оформлении товаров, которые поступали в адрес отдельных субъектов ВЭД. Это привело к причинению материального ущерба государству, сумма которого будет установлена в ближайшее время. Причинами и условиями, которые способствовали систематическим нарушениям требований законодательства по вопросам таможенного дела, стало неподобающее и недобросовестное выполнение должностными лицами Южной таможни своих служебных обязанностей.

По результатам проверки и, учитывая характер правонарушений, обстоятельства, при которых они были совершены, 15 должностных лиц таможни были уволены за нарушение Присяги государственного служащего, 7 работников понижены в специальном звании на одну ступень.