На взятке поймали прокурора, судью и адвоката

Сегодня в Днепропетровской области сотрудники милиции за получение взятки задержали прокурора, судью и адвоката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ сегодня на брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что милиция задержала должностных лиц районного уровня Днепропетровской области, которые были ответственны за принятие решения по уголовному делу, связанному с лишением свободы.

«Вымогали от родственников сумму денег, при получении которой задержаны все трое: адвокат, прокурор районный и судья», - рассказал министр.