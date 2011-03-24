На взятке поймали прокурора, судью и адвоката
15:35, 24 марта 2011Общество
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В Днепропетровской области
Сегодня в Днепропетровской области сотрудники милиции за получение взятки задержали прокурора, судью и адвоката.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ сегодня на брифинге в Киеве.
Он подчеркнул, что милиция задержала должностных лиц районного уровня Днепропетровской области, которые были ответственны за принятие решения по уголовному делу, связанному с лишением свободы.
«Вымогали от родственников сумму денег, при получении которой задержаны все трое: адвокат, прокурор районный и судья», - рассказал министр.
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