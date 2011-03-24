Подозреваемого в убийстве судьи Шевченковского райсуда задержали

Милиция рассматривает версию, что мотивом убийства судьи Шевченковского районного суда Киева Сергея Зубкова была месть за профессиональную деятельность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Задержан человек, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Он имел отношение к деятельности данного судьи, потому что судья принимал решения гражданско-судебные. В частности, об отторжении у него (подозреваемого в убийстве – УНИАН) имущества», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Поэтому, по словам министра, «мотив – это, скорее всего, месть».

Министр внутренних дел также сообщил, что остальные соучастники этого преступления также известны, и сейчас предпринимаются меры по их поиску.

А.МОГИЛЕВ также отметил, что задержанный подозреваемый в убийстве является жителем Киева, а отчужденное по решению судьи С.Зубкова имущество было жильем.

Кроме того, А.МОГИЛЕВ отметил, что правоохранительные органы разыскивают еще двоих подозреваемых в убийстве.

«И сейчас говорить о том, кто исполнитель, кто заказчик – довольно рано. Потому что проводятся следственные действия, допросы… Поэтому говорить о полной картине, реальной, того, что было, пока еще рано», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда С.Зубков был убит в подъезде своего дома по ул. Голосеевской в Киеве вечером 21 марта. На его теле были обнаружены огнестрельные ранения и три ножевых ранения.