Тигипко советует брать пример с Путина

Вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО заявляет, что Украина сможет сохранить статус ключевого транзитера только после акционирования газотранспортной системы (ГТС) с участием европейских концернов и ОАО «Газпром» (Россия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Сильная Украина».

По словам С.ТИГИПКО, международная ситуация позволяет Украине более эффективно использовать свой транзитный потенциал.

«Нестабильность на Ближнем Востоке предопределяет увеличение поставок энергоносителей из России в Европу. Украина как страна-транзитер должна использовать эту ситуацию в своих интересах», – заявил С.ТИГИПКО.

«Ливия, бывшая одним из крупнейших поставщиков нефти и газа в Европу, на продолжительное время выведена из игры. Могут возникнуть вопросы и с поставками топлива из других арабских стран. По политическим соображениям может быть приостановлена атомная генерация. Все это вернет восточному направлению приоритетную роль в обеспечении Евросоюза энергией. В таких условиях Украине необходимо сделать все возможное, чтобы возрастающий поток экспорта российского газа и других видов топлива в страны ЕС пошел именно через нашу территорию», – подчеркнул вице-премьер.

С.ТИГИПКО обратил внимание на то, что пока Запад занят военной кампанией против Муаммара КАДДАФИ, российский премьер Владимир ПУТИН продолжает расширять число участников проекта «Южный поток».

«Энергетическая дипломатия России крайне эффективна, и обстоятельства ей благоприятствуют. Сохранить статус ключевого транзитера Украина сможет только в том случае, если оперативно предложит реальную схему акционирования газотранспортной системы с участием европейских энергетических концернов и «Газпрома», – заявил С.ТИГИПКО.

Лидер партии «Сильная Украина» выразил также поддержку усилиям правительства по привлечению западных инвесторов к разработке месторождений сланцевого и других нетрадиционных видов газа на территории Украины.