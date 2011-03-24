МИД уговаривает украинцев бежать из Ливии

Министерство иностранных дел вновь призывает украинских граждан, которые находятся в Ливии, воспользоваться кораблем «Костянтин Ольшанський» для эвакуации из этой страны.

Об этом говорится в обращении МИД к гражданам Украины в Ливии, переданном Департаментом информационной политики министерства.

В МИД отмечают, что развитие последних событий в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии, заострение внутриполитической ситуации в этом государстве вызывают тревогу и обеспокоенность за жизнь и личную безопасность украинских граждан, которые находятся на территории этого государства. По состоянию на сегодняшний день ситуация в Ливии остается крайне напряженной с тенденцией к дальнейшему заострению. Посольство Украины в Триполи в настоящее время продолжает функционировать и составляет списки граждан на эвакуацию.

В этих условиях, напоминает МИД, во исполнение поручения Президента Украины начата активная фаза срочной эвакуации наших соотечественников с территории Ливии. 23 марта корабль «Костянтин Ольшанський» отправился из Украины и через четверо суток достигнет берегов Ливии. Он планирует зайти в порт города Триполи, параллельно прорабатывается возможность захода и в другие порты вдоль ливийского побережья.

В связи с этим МИД Украины еще раз обращается с неотложной просьбой к украинским гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ливии, воспользоваться этой возможностью, чтобы покинуть зону боевых действий. “Пожалуйста, координируйте свои действия с Посольством Украины в Триполи с тем, чтобы можно было определить ориентировочное количество и местонахождение наших граждан с целью обеспечения соответствующего планирования. Тех украинцев, которые живут в глубине страны, просим найти возможность добраться до побережья. Просим также родственников тех украинцев, которые находятся в Ливии, выйти на связь с родными и убедить их в целесообразности эвакуации”, – говорится в обращении.

Телефоны „горячей линии” Посольства Украины в Ливии: +218-21-360-86-65, +218-21-360-86-64.

Телефон „горячей линии” МИД Украины в г. Киеве: 238-16-57.