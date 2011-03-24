В Киеве установят 28 мемориальных досок и плит

В Киеве будет установлено 28 мемориальных и аннотационных досок, мемориальных плит в память о выдающихся деятелях и событиях.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение КГГА.

Согласно документу, расходы, связанные с изготовлением плит и досок, будут профинансированы за спонсорские средства и за счет инициаторов установления.

Так, например, во исполнение поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА на здании по ул. Десятинной, 8, будет установлена мемориальная доска в честь бывшего председателя Совета министров Украинской ССР Александра Ляшко, а на здании по ул. Владимирской, 26-а, – мемориальная доска в честь Героя Украины, академика НАНУ Владимира Скопенко.

На обращение Национального академического театра оперы и балета имени Т.Г.Шевченко на здании по адресу: ул. Лютеранская, 27/29, установят мемориальную доску в честь выдающегося певца, народного артиста Украины, профессора Владимира Тимохина.

По инициативе Шевченковской райгосадминистрации на ул. Овручской, 32/8, разместят аннотационную доску с исторической справкой об этой улице.

Дополнительная мемориальная плита в память об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - киевлян-метростроевцев появится на территории мемориального комплекса «Памятник жертвам чернобыльской трагедии» на пересечении пр. Победы и ул. Чернобыльской.

Международный фонд имени Павла Глазового установит мемориальную доску в память о выдающемся юмористе на здании №25 по ул. Льва Толстого.

На ул. Кавказской, 13, на общественные средства будет установлена мемориальная доска в честь известной киноактрисы, заслуженной артистки Украины Марии Капнист.