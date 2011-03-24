Гостиницы возле Дворца спорта не будет

Инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) намерена отменить разрешение на выполнение подготовительных работ, лицензии, выданные строительной и проектной организациям, а также работнику по техническому надзору на строительстве объекта по ул. Эспланадной, 17 в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Согласно сообщению, строительные работы по ул. Эспланадной, 17 в Печерском районе столицы были начаты на основании разрешения Инспекции ГАСК от 1 февраля 2011 года. Разрешение предоставлялось заказчику – ООО «Інформзахист» – на выполнение работ по инженерной подготовке объекта градостроения.

В пресс-службе сообщили, что фактически на строительной площадке заказчик начал строительные работы по устройству свайного поля под будущее строительство, чем нарушил ст. 29 Закона Украины «О планировании и застройке территорий».

В результате сноса строителями нежилого здания и устройства свайного поля начались продолжающиеся по сей день процессы сдвига почвы в сторону подпорной стены и раскрытого котлована, а также проседания фундамента жилого дома по ул. Госпитальной, 2.

В связи с этим постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города приняла решение о выполнении заказчиком работ по проектированию усиления подпорной стены и обеспечению мер по устранению процессов сдвигов по ул. Госпитальной, 2.

При этом 17 марта т.г. в ходе проверки установлено, что строительные работы на площадке не остановлены. Продолжаются земляные работы, которые ослабляют сопротивление подпорной стены. Проектная документация на строительной площадке отсутствует.

В пресс-службе отметили, что инспекция также рассматривает возможность привлечения к ответственности должностных лиц в соответствии с ч. 3 ст. 96 Кодекса Украины об административных нарушениях.

По сообщениям СМИ, на данном участке площадью 0,2013 га планировалось строительство гостиницы.