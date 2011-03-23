В Крыму пьяный отец убил 6-месячного сына

В Красноперекопском районе Крыма нетрезвый отец убил 6-месячного сына.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК, трагедия произошла 8 марта в одном из сел.

Нетрезвый мужчина швырнул плачущего ребенка на диван. Мальчик, ударившись о спинку, упал на пол. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы. О случившемся медики сообщили в милицию.

Через сутки ребенок умер в больнице. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате разрыва печени, перелома ребер, ушиба внутренних органов.

Отец мальчика арестован. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч. 1 (убийство по неосторожности).