Американцы торопят Азарова с экспортом зерна

Американская торговая палата (АТП) в Украине просит правительство Украины и другие государственные органы власти отказаться от монополизации рынка сельскохозяйственной продукции и как можно скорее возобновить экспорт зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Американской торговой палаты, об этом говорится в письме АТП в Кабинет Министров Украины.

В частности, Американская торговая палата призывает украинское правительство в вопросах регулирования рынков зерна и семян масличных культур придерживаться такой позиции, чтобы сбалансировать принципы продовольственной безопасности, интересы фермеров и международные обязательства Украины.

В документе подчеркивают о важности сохранения свободного рынка зерна в Украине для обеспечения продовольственной безопасности государства, функции компаний-трейдеров, а также о необходимости отказа от монополизации рынка сельхозпродукции и скорейшем возобновлении экспорта зерна компаниями, которые имеют его подтвержденные запасы.

Министерству аграрной политики и продовольствия АТП предлагает привлекать представителей частного сектора к дискуссии относительно путей долгосрочного развития сельского хозяйства с тем, чтобы оно становилось эффективным и более конкурентоспособным, привлекая крупные инвестиций и финансирование и в то же время существенно повышая объемы производства.

В частности, предлагается немедленно начать принятие законов и механизмов, которые бы позволили фермерам предложить залог взамен на то, что форвардное контрактование и предварительное финансирование со стороны инвесторов. Например, чтобы они могли использовать складские расписки и права на аренду земли в качестве залога для финансирования и заключения форвардных контрактов.

Также предлагается четко определить роль государства в зерновой отрасли. “Участники рынка должны быть уверены, что существует полная транспарентность и созданы ровные конкурентные условия для ведения бизнеса на рынке”, – отмечается в сообщении АТП.

Кроме того, предлагается ввести механизм для постоянного рабочего диалога между участниками рынка и соответствующими государственными должностными лицами, а также создать рабочую группу, в состав которой вошли бы представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Американской торговой палаты и которая бы занималась решением неотложных вопросов, которые интересуют как украинское государство, так и участников рынка сельхозпродукции.

“Мы верим в то, что диалог, который мы предлагаем, будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства Украины”, – отмечается в сообщении пресс-служба АТП в Украине.

Письмо направлено в государственные органы Украины, дипломатические учреждения и представительства международных организаций.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Американская торговая палата (АТП) в Украине направила письмо Президенту Украины, в котором отметила, что принятие изменений в Закон «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», предложенных законопроектом №8053, может привести к экономической изоляции Украины.

Авторы письма обращают внимание на то, что предложенные изменения предусматривают введение государственной монополии на экспорт пищевых и сельхозпродуктов, и просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию.

Напомним, законопроектом №8053 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», депутаты предлагают разрешить экспорт зерна из Украины лишь госагенту или товаропроизводителям. Законопроектом предлагается определить, что экспорт объектов государственного ценового регулирования разрешается осуществлять исключительно сельскохозяйственным товаропроизводителям таких объектов в объемах собственного производства и Государственному агенту по обеспечению экспорта объектов государственного ценового регулирования.

В соответствии с документом, перечень таких объектов определяет Кабмин ежегодно по результатам мониторинга аграрного рынка. Госагента по обеспечению экспорта таких объектов определяет Кабмин по итогам конкурса.