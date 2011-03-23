Законопроект о налогах для малого бизнеса появился на сайте парламента

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.

Текст соответствующего проекта закона №8276 от 21 марта 2011 года размещен на сайте парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроектом предлагается расширить перечень видов деятельности, на которые не распространяется упрощенная система налогообложения, с целью ликвидации схем минимизации налоговых платежей, в частности «упрощенка» не должна распространяться на: финансовое посредничество (кроме страховых агентов), банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые, страховые компании, учреждения накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционные фонды; субъектов хозяйствования, в уставном фонде которых доля юрлица, находящегося на общей системе налогообложения, превышает 25% (кроме предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги); регистраторов ценных бумаг; представительства, филиалы, отделения юрлица, которое не является плательщиком единого налога. Кроме того, упрощенная система налогообложения не должна распространяться на участников игорного бизнеса; субъектов хозяйствования – производителей подакцизных товаров, а также связанных с продажей подакцизной продукцией, ее импортом/экспортом; производителей драгоценных металлов и камней;

субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в сфере телерадиовещания и т.д.

Для каждой категории физлиц устанавливаются ставки налога и максимальный размер дохода. За календарный месяц ставка единого налога для физлиц устанавливается:

для 1-й категории – от 20 до 50 грн. в месяц; для 2-й – 50-100 грн. при условии, что предельный объем выручки за год не превышает 500 тыс. грн., или 100-200 грн. при условии, что предельный объем выручки составляет более 500 тыс. грн., но не больше 1 млн. грн., или 200-300 грн. при условии, что предельный объем выручки составляет более 1 млн. грн., но не больше 1,5 млн. грн.; для 3-й – 3% объема выручки от реализации, но не меньше 200 грн. в месяц; для 4-й – 20-100 грн.; для 5-й – 200-500 грн. в месяц.

Ставка единого налога для юридических лиц будет зависеть от объема выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). При предельном объеме выручки от реализации до 5 млн. грн. ставка налога составит 3% от суммы выручки от реализации в случае уплаты НДС или 5% в случае включения НДС в состав единого налога.

При достижении предельного объема выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свыше 5 млн. грн., но не больше 10 млн. грн., выручка, которая превышает 5 млн. грн. облагается налогом по ставке 5% от суммы выручки от реализации в случае уплаты НДС, или 7% в случае включения НДС в состав единого налога.

В соответствии с законопроектом, физлица ведут книгу учета доходов путем ежедневного отображения выручки от реализации товаров/услуг в случае осуществления финансовых операций, кроме физлиц 1-й категории.

Новацией упрощенной системы авторы документа считают получение свидетельства плательщика единого налога без ограничения срока его действия.

Предполагается, что за счет повышения размеров объема выручки от реализации товаров/услуг и внедрения ответственности в части превышения предельного объема выручки от реализации можно ожидать увеличения поступлений в местные бюджеты.

Авторы законопроекта – народные депутаты Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Сергей ВЛАСЕНКО, Валерий ДУБИЛЬ, Николай КАТЕРИНЧУК, Василий КРАВЧУК и Евгений СУСЛОВ.