КС зарегистрировал представление о неконституционности увольнения судей

15:59, 29 мая 2007
Общество
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Сообщение пресс-службы суда

СудВ Конституционном суде зарегистрированы представления народных депутатов относительно увольнения судей КСУ Валерия Пшеничного (49 народных депутатов), Сюзанны Станик (53 народных депутатов), Владимира Иващенко (50 народных депутатов). Об этом говоритcя в сообщении пресс-службы КСУ, пишет РБК-Украина. Все представления находятся на изучении коллегии судей.

 

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