КС зарегистрировал представление о неконституционности увольнения судей

Сообщение пресс-службы суда

В Конституционном суде зарегистрированы представления народных депутатов относительно увольнения судей КСУ Валерия Пшеничного (49 народных депутатов), Сюзанны Станик (53 народных депутатов), Владимира Иващенко (50 народных депутатов). Об этом говоритcя в сообщении пресс-службы КСУ, пишет РБК-Украина. Все представления находятся на изучении коллегии судей.

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