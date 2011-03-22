Глобальный экологический фонд даст Украине 30 млн. долл.

В ближайшие три года Глобальный экологический фонд планирует выделить серию грантов на развитие конкретных проектов в Украине на общую сумму более 30 млн. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития Украины, об этом глава Глобального экологического фонда Моник БАРБЮ сообщила в ходе встречи с первым вице-премьером Андреем КЛЮЕВЫМ.

Она выразила уверенность, что эти средства будут способствовать привлечению в Украину частного капитала.

В частности, в 2011 году в Украине стартуют два проекта, финансируемых Глобальным экологическим фондом: стимулирование переработки биомассы и других отходов аграрного сектора в энергоносители (5,2 млн. долл. на пилотные проекты) и внедрение энергосберегающих осветительных приборов (6,6 млн. долл. на разработку стандартов и пилотные проекты).

С 1991 года Глобальный экологический фонд реализовал в Украине ряд проектов на сумму около 70 млн. долл.

*** Глобальный экологический фонд (ГЭФ) - одна из крупнейших экологических организаций в мире и крупнейший донор проектов технической помощи в сфере охраны окружающей среды. ГЭФ создана в 1991 в структуре Всемирного банка на основании договоренностей между Программой развития ООН (ПРООН) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), членами которой являются 182 государства, международные организации, неправительственные организации и частные компании.

В 1994 году в Рио на Саммите Земли ГЭФ была реорганизована, вышла из системы Всемирного банка и стала отдельным учреждением.

Начиная с 1991 года, ГЭФ выделил грантов на сумму 8,7 млрд. долларов США для поддержки более 2400 проектов, способствующих глобальному улучшению окружающей среды в более чем 160 развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Финансирование ГЭФ осуществляется за счет стран-доноров.