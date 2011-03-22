Взрыв в киевском супермаркете: у милиции - две версии

Причиной взрыва, который произошел сегодня днем в одном из киевских супермаркетов, мог быть опасный бытовой предмет или самодельное взрывное устройство.

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве в 15.06 в торговом центре «Би-маркет» на ул. Лебедева-Кумача, произошел взрыв. Взрыв произошел в камере хранения вещей покупателей. В результате взрыва была повреждена лишь часть конструкции этой камеры хранения.

Жертв и пострадавших нет.