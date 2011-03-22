Ощадбанк получил гового главу

Наблюдательный совет ПАО «Государственный ощадный банк Украины» назначил Сергея ПОДРЕЗОВА председателем правления банка.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

«Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» назначил Сергея ПОДРЕЗОВА председателем правления Ощадбанка», – говорится в сообщении.

До назначения С.ПОДРЕЗОВ с 2003 года работал на должности заместителя председателя правления «Ощадбанка».

Как сообщал УНИАН, 10 марта т.г. наблюдательный совет «Ощадбанка» освободил от должности по собственному желанию председателя правления банка Вячеслава КОЗАКА.

ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.