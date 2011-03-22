Семь тысяч учителей пикетируют Азарова

Около семи тысяч представителей профсоюзов работников образования и науки пикетируют Кабинет министров с требованием обеспечить работникам сферы образования и науки выплату заработной платы на уровне, установленном законом.

Как передает корреспондент УНИАН, под зданием Кабмина собрались представители профсоюзов работников образования из разных регионов Украины.

Они держат многочисленные флаги профсоюза работников образования и науки Украины, особенно много флагов с надписью «Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки Украины».

Пикетирующие стоят с обеих сторон улицы Грушевского, они держат транспаранты: «Педагогам - достойную зарплату», «Зарплату министра – учителю!», «Где статья 57 закона Украины «Об образовании»?».

На протяжении последних полчаса часть пикетирующих пыталась перекрыть автомобильное движение по улице Грушевского, однако сотрудники милиции и ГАИ оттеснили их на тротуар, пытаясь освободить проезжую часть. Правоохранители в мегафон призвали пикетирующих не поддаваться на провокации и не нарушать общественный порядок.