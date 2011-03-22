13 предприятиям ТКЭ перекроют газ за долги

ДК «Газ Украины» поручила предупредить и отключить от газоснабжения 13 предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в связи с накопленной ими значительной задолженности, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно данным оперативного мониторинга, по состоянию с 1 октября 2010 г. по 21 марта 2011 г. «Донецктеплокоммунэнерго» задолжало ДК «Газ Украины» 295 млн. грн. (уровень оплаты – 32%), «Краматорская теплосеть» (Донецкая обл.) – 11 млн. грн. (41%), «Мариупольтеплосеть» (Донецкая обл.) – 149 млн. грн. (37%), «Днепропетровские тепловые сети» - 180 млн. грн. (45%), «Теплоэнерго» (г. Днепропетровск) – 37 млн. грн. (44%), «Уж-тепло» (г. Ужгород) – 14 млн. грн. (28%), «Мукачевтепло» (Закарпатская обл.) – 7 млн. грн. (5%), «Теплоэнергетик» (г. Кировоград) – 22 млн. грн. (43%), «Лисичансктеплосеть» (Луганская обл.) - 43 млн. грн. (18%), «Теплоснабжение г. Одессы» - 187 млн. грн. (45%), «Одесская ТЭЦ» - 78 млн. грн. (35%), «Дирекция развития инфраструктуры территории» (Харьковская обл.) - 39 млн. грн. (27%), «Смелаэнергопромтранс» (Черкасская обл.) - 6 млн. грн. (14%).

ДК «Газ Украины» также предварительно проинформировала Днепропетровскую, Донецкую, Закарпатскую, Кировоградскую, Луганскую, Одесскую, Харьковскую и Черкасскую областные государственные администрации, а также Госжилкоммунинспекцию, о необходимости отключения от газоснабжения указанных предприятий ТКЭ-должников.

Как отметили в пресс-службе ДК «Газ Украины», ранее компания неоднократно предупреждала и предостерегала руководство теплоснабжающих предприятий о возможности отключения от газоснабжения в случае накопления значительных долгов.

ДК «Газ Украины» отмечает, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии, однако уплаченные ими средства своевременно в компанию не поступают.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Предприятия коммунальной теплоэнергетики задолжали ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), около 6,3 млрд. грн. (по состоянию на 21 марта 2011 г., без АЭК «Киевэнерго»).

Уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный газ составляет 48%.

По данным оперативного мониторинга, наибольшая задолженность (с 1 октября 2010 г.) - у предприятий ТКЭ Донецкой (1,07 млрд. грн.), Днепропетровской (879 млн. грн.), Харьковской (812 млн. грн.), Луганской (354 млн. грн.), Запорожской (324 млн. грн.), Одесской (308 млн. грн.), Киевской (236 млн. грн.), Львовской (231 млн. грн.), Полтавской (199 млн. грн.), Житомирской (142 млн. грн.) областей, а также АР Крым (255 млн. грн.). Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 52%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ у теплоснабжающих предприятий Закарпатской (28%), Донецкой (38%), Луганской (40%), Кировоградской (42%), Днепропетровской, Житомирской (по 44%), Харьковской (45%), Волынской, Черновицкой (по 47%) областей, а также АР Крым (34%) и г. Севастополь (39%).