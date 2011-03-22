Суд отменил передачу острова на Днестре предпринимателю

Одесский окружной административный суд признал незаконным распоряжение председателя Беляевской райгосадминистрации об отводе островной земли на реке Днестр и изготовлении проекта землеустройства.

Об этом сообщили УНИАН в Беляевской межрайонной прокуратуре Одесской области.

Как уточнил межрайонный прокурор Григорий КОВАЛЬ, «прокурорские работники установили нарушение законности при выделении 204,5 гектара земли на днестровском острове владельцу частного предприятия «Дельта».

Окружной административный суд удовлетворил прокурорский протест, подтвердив противоправность отвода частному предприятию островной земли, и обязал Беляевскую райгосадминистрацию отменить незаконную приватизацию.