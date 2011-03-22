Украина отправит партию бронетранспортеров в Ирак

Украина отправит в Ирак первую партию колесных бронетранспортеров БТР-4 к середине апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на совместном заседании коллегии Харьковской облгосадминистрации и административно-хозяйственного актива области первый заместитель председатель ОГА Владимир БАБАЕВ.

По его словам, госпредприятие «Завод им. Малышева» - один из главных исполнителей контракта на поставки БТР-4 в Ирак - на сегодняшний день наладило серийный выпуск дизельных двигателей к этим бронемашинам.

«На сегодняшний день уже собрано 26 двигателей, которые раньше не производили на предприятии. Мы рассчитываем, что к середине апреля эти машины будут переправлены заказчикам», - сказал В.БАБАЕВ.

Он также подчеркнул необходимость завершения технической модернизации производственного корпуса, где выпускают двигатели к БТР-4.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году госпредприятие «Специализированная внешнеторговая фирма «Прогресс» (дочернее предприятие госкомпании «Укрспецэкспорт») заключила контракт с Ираком на сумму свыше 550 млн. долларов, который, как предусматривается, должен стать одним из серии соглашений, готовящихся в сфере ВТС между Украиной и Ираком.

По некоторым данным, общая сумма контракта может составлять около 2,4 млрд. долларов.

Контракт предусматривает снабжение на протяжении 3-3,5 лет свыше 400 единиц бронетехники, в частности БТР-4, 6 легких транспортных самолетов Ан-32, а также проведение услуг по ремонту авиационной техники.