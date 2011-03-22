Радиоактивные элементы с АЭС смыло в море дождем

Концентрация радиоактивных йода и цезия в морской воде из акватории, примыкающей к аварийной японской АЭС "Фукусима-1", превышает максимально допустимую норму в десятки раз, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей компании-оператора атомной станции.

По информации агентства Киодо, морская вода была взята на анализ 21 марта. По результатам теста зафиксированы превышение нормы по содержанию радиоактивного йода в 126,7 раза, а радиоактивного цезия - в 24,8 раза.

По словам представителей TEPCO, радиоактивные элементы могли быть смыты с территории АЭС и унесены в море дождевой водой. При этом компания подчеркивает, что в настоящий момент еще рано говорить о влиянии, которое может оказать попадание радиоактивных элементов в морскую воду, на рыбу и морепродукты.