Без электричества остался 141 населенный пункт

Сегодня ночью вследствие сильных дождей, шквалистых порывов ветра и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в девяти областях Украины произошло обесточивание 141 населенного пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Киевской области обесточены 74 населенных пункта, в Черкасской - 16 н.п., Житомирской - 16 н.п., Ривненской - 12 н.п., Черниговской - 8 н.п., Ивано-Франковской - 7 н.п., Львовской - 3 н.п., Черновицкой - 3 н.п., Волынской области - 2 населенных пункта.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Координацию восстановительных работ осуществляют Главные управления МЧС в областях.