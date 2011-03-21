Суворова наградили Золотой медалью Кафки

Европейская Уния Искусств и общество “Круг Франца Кафки” (Прага) наградили всемирно известного историка и писателя Виктора СУВОРОВА Золотой медалью Франца Кафки. Об этом УНИАН сообщил сам писатель.

Кандидатуру писателя предложило пражскому обществу Британское отделение Международной Ассоциации писателей и публицистов.

В.СУВОРОВ награжден за его уникальные достижения в области литературы.

Писатель В.СУВОРОВ, который к тому же является автором УНИАН, сказал, что очень хотел бы побывать в Украине, навестить могилы родных, встретиться с друзьями, и, возможно, провести здесь публичную лекцию или творческий вечер. Он верит, что это обязательно произойдет.

Справка УНИАН. Владимир РИЗУН (литературный псевдоним Виктор СУВОРОВ) – бывший советский разведчик-беглец из СССР, капитан Главного разведывательного управления генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза; историк, исследователь и писатель в жанре историко-документального и художественно-исторического романа.

Согласно автобиографии, родился 20 апреля 1947 года на Дальнем Востоке в семье кадрового военного, которая со временем переехала в Черкассы. Наполовину украинец, наполовину русский.

Сейчас живет в Великобритании. Читает лекции в военных академиях Западной Европы.

Автор многочисленных популярных книг по истории Второй Мировой войны и деятельности спецслужб СССР, анализ и описание событий в которых значительно отличаются от трактовки истории, излагаемой во времена СССР, трактовке истории в постсоветских странах и за их пределами.

Он впервые обстоятельно изложил этапы подготовки СССР к захвату Европы, от Испанской кампании, до приведения Сталиным к власти в Германии Адольфа Гитлера и создания условий, при которых, в случае вторжения Советского Союза в Европу, ни одна из стран Европы и мира не отрицала бы такой оккупации. В своих книгах В.СУВОРОВ сосредоточивает внимание на недопустимости искажения истории во имя пропаганды.

В.СУВОРОВ, по его утверждениям, в бывшем СССР был приговорен к казни.

Золотой медалью Франца Кафки ежегодно в Праге награждаются общественные и творческие деятели, внесшие заметный вклад в развитие культуры и искусств.